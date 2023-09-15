Морской дрон попал в заднюю правую часть российского судна, потерявшего ход.

Российский ракетный корабль "Самум" получил значительные повреждения возле Севастополя в результате удара экспериментальным дроном "Морской малыш" от Службы безопасности Украины.

"Вчера морской дрон СБУ устроил "бавовну" ракетному кораблю "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту. "Морской малыш" попал в заднюю правую часть рашистского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход", - сообщили УНИАН источники в правоохранительных органах.

При этом, в результате атаки, российским оккупантам "пришлось отбуксировать "Самум" на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт".

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"Для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, который способен работать в шторм, скрываясь от обнаружения за высокими волнами. Во время спецоперации высота волн достигала 1,5 - 2 м", - добавили источники.

Дрон "морской малыш" - что известно

В августе глава СБУ Василий Малюк рассказал, что морские надводные дроны, которыми Украина атаковали Крымский мост, десантный корабль РФ "Оленегорский горняк" и танкер SIG, - собственная разработка СБУ.

Дроны назвали SeaBaby - "Морской малыш". Их боевая часть составляет 850 килограмм. По словам Малюка, над этими дронами работал коллектив СБУ вместе с гражданскими инженерами и айтишниками.

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