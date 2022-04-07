Бойцы легиона получили украинскую полевую военную форму и атрибутику легиона "Свобода России".

В Украине против российский оккупантов воюют также и граждане Росии. Они уже сформировали свой легион и получили форму.

Об этом сообщили на странице легиона "Свобода России" в Твиттере.

"Сегодня наш легион, как одно из военных подразделений Украины, получил украинскую полевую военную форму и атрибутику легиона "Свобода России". Теперь мы будем воевать за Россию против режима Путина в украинской военной форме с символами нашей новой России. За Россию! За волю!", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украины и появился легион "Свобода России", куда принимают добровольцев из числа бывших российских военных, выступающих против режима президента РФ Владимира Путина.

— Конец Мордора (@endofmordor) April 6, 2022

Как сообщал УНИАН, 30 марта стало известно, что за Украину против российских оккупантов вызвался воевать легион "Свободная Россия", который был сформирован из роты (более 100 человек) армии РФ, добровольно перешедшей на украинскую сторону. Первые добровольцы уже начали индивидуальную предварительную подготовку.

В легионе выразили общее пожелание от всех добровольцев провести первый бой против "цепных собак режима Путина – кадыровцев".

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