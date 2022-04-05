Игорь Колыхаев отметил, что военные РФ ходят по домам местных активистов и военных.

Российским военным "слили" всю информацию про активистов и военных в Херсоне. Оккупанты врываются в дома и грабят их.

Об этом рассказал мэр временно оккупированного россиянами Херсона Игорь Колыхаев в интервью "Украинской правде".

"Информация условно от родословной жены до прозвища любимой собачки. То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют", - рассказал городской глава.

При этом он указал, что военные РФ ходят по домам активистов и военных и просто грабят.

"Сейчас полностью здесь находится Росгвардия, ФСБ, которые "обрабатывают" активистов, "работают" по АТОшникам. Они знают обо всех от начала до конца. И поэтому я не могу понять, как именно уничтожались базы данных при уходе из города СБУ и полиции. То есть можно показательно сжигать личные дела, но оставить в своей серверной диски", - подытожил Колыхаев.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в независимую Украину. Российские войска бомбили как военные объекты, так и жилую инфраструктуру, в результате чего погибли сотни украинцев.

Несмотря на ожесточенное сопротивление, российские военные временно оккупировали некоторые населенные пункты Украины, в том числе и Херсон. Жители города не согласились жить под российской оккупацией, поэтому стали выходить на протесты.

При этом в Генштабе заявили, что ФСБ России планирует сформировать на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупационные органы власти, которые будут состоять из сотрудников силовых структур РФ.

В городе уже заканчиваются продукты, возникают проблемы с лекарствами и горючим.

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