27 февраля целая рота армии РФ перешла на украинскую сторону, чтобы "защитить украинцев от настоящих фашистов".

В Киеве сегодня, 5 апреля 2022 года, прошел брифинг с участием российских военных, которые добровольно согласились воевать за Украину в составе легиона "Свобода России".

Посмотреть запись трансляции можно на YouTube-канале информагентства "Интерфакс-Украина".

Как ранее сообщал УНИАН, за Украину против российских оккупантов вызвался воевать легион "Свобода России", который был сформирован из роты (более 100 человек) армии РФ, добровольно перешедших на украинскую сторону.

По словам командира роты, 27 февраля с помощью сотрудников СБУ они перешли на украинскую сторону, чтобы "защитить украинцев от настоящих фашистов". Земляков, военных путинской армии, он призвал вступать в ряды "Свободы России", чтобы вместе спасти также собственные народ и страну от "унижения и разрухи".

Первые добровольцы легиона "Свободну России" уже начали индивидуальную предварительную подготовку. В частности, личный состав легиона под руководством инструкторов из Вооруженных сил Украины изучил особенности работы шведско-британской переносной противотанковой управляемой ракеты малой дальности NLAW. Командиры подразделений "Свобода России" ознакомились с оперативной обстановкой на фронтах.

Также в легионе выразили общее пожелание от всех добровольцев провести первый бой против "цепных собак режима Путина – кадыровцев".