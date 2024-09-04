Курская операция сломала планы Путина по прекращению огня, - эксперт

По словам Александра Мусиенко, диктатор ожидал выйти на перемирие, когда его войска будут истощены боями на востоке.

Курская операция сорвала планы России по прекращению огня. Это очень раздражает диктатора Владимира Путина.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, россияне рассматривали вариант выхода на прекращение огня, когда их войска будут истощены осенними боями.

"Они (россияне - УНИАН) думали, что они выйдут на прекращение огня когда-то осенью после битв на востоке, когда истощатся и когда дойдут до чего-то, а тут Курск все сломал. И вот то, что Курск все сломал, это очень бесит и беспокоит Путина. Поэтому он начинает шаги, прибегая к террору, заставляя Украину и из Курской области уйти, и на уступки пойти, и на переговоры", - отметил Мусиенко. Видео дня

Наступление в Курской области

Воины ВСУ продолжают операцию в Курской области. Владимир Зеленский ранее заявлял, что наши военнослужащие будут удерживать эту территорию столько, сколько потребуется.

Эксперты же заявляют, что лучшим сценарием для этой операции будет то, что Запад изменит политику по использованию дальнобойных ракет в отношении России, а худшим - если нашим военным не удастся удержать эту территорию и параллельно оккупанты захватят значительные участки земли в Донецкой области.

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