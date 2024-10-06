Начало Курской операции было своеобразной информационной игрой, рассказал Владислав Селезнев.

Операция ВСУ в Курской области России - превентивный удар, который Украине удалось нанести, предвидя, что россияне после повторного вторжения в Харьковскую область в мае 2024 двинутся в Сумскую и Черниговскую. Такое мнение высказал полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, пишет "Фокус", напоминая, что украиснкие бойцы уже два месяца воюют в России.

Говоря о начале операции, эксперт отметил, что оно было своеобразной информационной игрой - ВСУ смогли передислоцировать значительные силы и средства в Сумскую область под предлогом укрепления обороны:

"Генштаб ВС РФ угодил в ловушку, утратив бдительность и понимание ситуации".

А тот факт, что ВСУ до сих пор удерживают российскую территорию, вскрывает тотальное вранье российской пропаганды и чиновников, добавил Селезнев:

"Казалось бы, враг оборудовал мощные инженерные фортификации на своей земле, но они не сработали. Опровергается бред российских чиновников о выделении колоссальных ресурсов на приграничные фортификации. Но возможен и другой вариант - украинские войска нашли ключ к взлому обороны".

Курская операция - актуальное

Напомним, участвующий в боях в Курской области командир украинской армии Сергей Коротких рассказал, какие задачи решает операция ВСУ на российской территории. По его словам, во-первых, она показала способность украинских бойцов побеждать численно превосходящие силы врага, и, во-вторых, заставила РФ перебросить около 50 000 захватчиков в российский регион.

Как отметил боец, Россия вынуждена привлекать десантников и морпехов для противостояния ВСУ в Курской области: "Без Курской операции все они оказались бы на Покровском направлении, что гораздо хуже для нас".

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