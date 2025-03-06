По мнению Гетьмана, призывы "давай выводить ВСУ с Курщины!" - это враждебное ИПСО, потому что россиянам надо вернуть Курскую область.

Курская операция Украины себя оправдала, но еще не исчерпала, ее надо расширять. В этом уверен ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. Об этом он сказал в эфире Киев24.

Эксперт отметил, что сейчас нашу группировку в Курской области сдерживает 80 тыс. военных российской армии. Сдерживать такое количество врага теми силами, которые Украина отправила на Курщину, возможно только в условиях мобильно-маневренной обороны, которую ВСУ там активно ведут.

"Мы не держимся каких-то позиций, можем перемещаться, и нам безразлично, какой населенный пункт. А на нашей территории мы ведем позиционную войну. Ту нашу группировку, которая находится на Курщине, если снять и поставить на позиционную оборону, то 80 тыс. россиян она не выдержит. То количество наших бойцов может связывать 80 тыс. россиян только в маневренной, мобильной обороне, в точечной, подвижной обороне. Проще говоря, немножечко похоже на партизанскую войну", - пояснил Гетьман.

Видео дня

Он подчеркнул, что наша группировка сдерживает там не просто большую 80-тысячную армию россиян, а наиболее элитные силы врага. При позиционной войне на нашей территории мы не сможем той же группировкой, что сейчас на Курщине, удерживать 80 тыс. россиян, которые "полезут" на наши окопы.

"И наше военное руководство показало свой профессионализм. О том, что оно делает, генералитет стран НАТО говорит, что это можно сравнить с библейским чудом. Это очень профессиональный уровень наших командиров, которые планируют боевые операции и которые их проводят", - отметил Гетьман.

По словам майора запаса, главной составляющей операции является именно сдерживание сил врага, а политическая составляющая хотя и важна, но не доминирующая.

"Это российское ИПСО, что политическая составляющая главная. Это дальше врагом развивается как: "ради каких-то политических прихотей наши ребята там теряют жизнь, здоровье и т. д., то может лучше выйти?". Это именно то, чего хочет Россия", - сказал он.

Гетман уверен, что Курскую операцию надо расширять:

"Было бы очень хорошо, чтобы мы зашли в Брянскую, в соседние области".

Курская операция ВСУ: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев объяснял, к чему приведет вывод наших войск из Курщины. По его словам, в таком случае россияне, как и планировали ранее, начнут атаковать нашу Сумскую и Черниговскую области.

Как известно, сейчас войска страны-агрессора пытаются перекрыть логистические пути для ВСУ, которые находятся на Курщине, чтобы в итоге выбить их из этого региона. По словам ветерана российско-украинской войны, экс-командира роты батальона Айдар Евгения Дикого, у россиян есть команда освободить Курщину любой ценой. И враг сейчас пытается скопировать украинскую тактику ведения боевых действий в этом регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: