Россияне не отказались от планов на нашу Сумщину и Черниговщину, утверждает он.

В случае вывода наших войск с Курщины россияне, как и планировали ранее, начнут атаковать нашу Сумскую и Черниговскую области, уверен военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Об этом он сказал в эфире Киев24, говоря о нынешней роли курской операции ВСУ.

"В свое время глава кремля Путин заявлял о необходимости создания так называемой санитарной зоны на территории украинского приграничья. И это мы в прошлом году наблюдали с начала мая, когда были бои в районе Волчанска, в направлении на Харьков. Такой же замысел был у россиян и что касается нашей Сумщины и Черниговщины. Об этом информировала наша разведка. Наши действия на опережение на территории Курской области пока делали невозможным такое развитие ситуации", - отметил Селезнев.

Военный эксперт сказал, что не является сторонником того, что надо сейчас вывести украинские войска с территории Курской области.

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"Потому что враг гарантированно попрется за нами и будет атаковать территорию нашей Черниговщины, и Сумщины соответственно", - считает Селезнев.

Он напомнил, что ранее и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский описывал наши действия на территории Курской области как превентивную деятельность, направленную на то, чтобы не допустить прорыва российской армии на территорию Сумской и Черниговской областей.

По словам эксперта, на территории Курской области задействованы сейчас около 50 тыс российских и северокорейских военнослужащих. Селезнев отметил:

"То есть несколько мы их боевые порядки проредили - почти 3 тыс северокорейских военных было уничтожено и россиян несколько десятков тысяч также было уничтожено или покалечено".

Однако, если эти силы высвободятся на территории страны-террористки, пойдут в наступление на других наших участках фронта, отметил он.

"И что касается нынешней ситуации, то гораздо лучше, когда российские мины, снаряды, управляемые авиационные бомбы прилетают на территории РФ - Суджу, пригород. Иначе эти КАБы точно и гарантированно прилетали бы на территорию нашей Сумщины, Черниговщины. Как это сейчас происходит, но во много больших масштабах", - подчеркнул эксперт.

Курская операция ВСУ - детали

Как сообщал УНИАН, Курская операция ВСУ началась 6 августа 2024 года. А 5 января стало известно, что ВСУ активизировали свои действия в Курской области, провели наступление на северо-восток от Суджи. По данным американского Института изучения войны, украинские силы достигли тактических успехов, продвинувшись в ряде населенных пунктов.

Командира взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что курская операция и августовская, и нынешнее продолжение - это за последний год самый большой военный успех Сил обороны Украины. Он отметил, что прямое военное значение операции тоже является очень важным, но в первую очередь, значение политическое.

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, операция ВСУ на Курщине уже оттянула с фронта в Украине 140-150 тысяч российских военных.

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