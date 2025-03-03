Враг потерял четыре танка и БТР.

В Курской области украинские военные удачно отбили штурм россиян, который стоил противнику более 9 млн долларов. О бое рассказала пресс-служба бригады "Магура". Также обнародовано соответствующее видео, на котором можно увидеть как горит и взрывается техника россиян.

"На Курщине враг упорно лезет вперед. То малыми пехотными группами, то целыми колоннами техники накатами в несколько волн. Но каждое их "наступление" заканчивается традиционным фаер-шоу от 47 бригады "Магура", - говорится в сообщении.

По словам украинских военных, в первой волне атаки приняли участие три танка и два бронетранспортера противника. В результате уцелел только один БТР.

"Вторая волна: еще два танка - "Магура" вместе со смежниками один танк сожгли, второй - подбили. Атаку врага удалось отбить", - отмечают в бригаде.

В подразделении подсчитали потери врага за этот штурм: минус 4 танка на более 8 млн долларов и БТР, который стоит около 1 млн долларов.

Курская операция ВСУ - новости

Напомним, в Курской области РФ украинские военные взяли в плен 11 российских оккупантов, которые говорят, что им очень повезло, потому что остались живы. Они не могли вернуться к своим, потому что те их "не принимали".

Как сообщили в Десантно-штурмовых войсках, пленным оказана своевременная медицинская и психологическая помощь. В своих подразделениях на территории РФ к ним применялось негуманное обращение, пытки и расстрелы за невыполнение преступных приказов. Отмечается, что среди пленных - трое зеков, почти у всех миллионные долги.

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