В России надеются, что президент США Дональд Трамп "нагнет" Украину на замораживание войны.

Российские войска пытаются перебить украинскую логистику на Курщине, чтобы в итоге выбить Силы обороны Украины из этого региона.

Об этом ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий сказал в эфире на Радио NV. Дикий высказал мнение, что россияне надеются на то, что "Трамп нас нагнет на заморозку, Трамп нас нагнет на прекращение огня".

"И у них, в этой ситуации, как заноза такая очень болезненная, это то, что мы контролируем именно часть их законной, международно признанной территории", - добавил Дикий.

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Он отметил, что во-первых, у россиян есть команда освободить Курщину любой ценой, а во-вторых, они сейчас пытаются скопировать украинскую тактику ведения боевых действий в этом регионе.

"Мы же на Курщине не цепляемся за территории зубами-когтями, не выстраиваем там линий Суровикина. Мы там постоянно активно маневрируем, и постоянно бьем их по флангам, по тылам и по логистике. Вот впервые они попытались поиграть в такую же игру. Они пробуют перебить нашу логистику. Посмотрим, насколько им это удастся", - сказал Дикий.

Ситуация в Курской области

Сейчас для ВСУ самой большой проблемой в Курской области является огневой контроль врага над всей логистикой украинских военных. Оккупанты продвигаются в некоторых населенных пунктах.

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