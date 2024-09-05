Генсек НАТО убежден, что Украина имеет право на самооборону, включая достижение военных целей на территории России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина "многого" достигла в своем наступлении на Курском направлении на территории России.

Однако, по его мнению, трудно сказать, как будет развиваться ситуация дальше, передает его слова "Голос Америки".

"Только украинцы могут сделать сложный необходимый выбор, например, относительно того, куда развернуть свои силы и какой тип войны уместен в этой ситуации", - рассказал генсек.

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Столтенберг убежден, что Украина имеет право на самооборону, включая достижение военных целей на территории России.

Он также добавил, что не видит непосредственной военной угрозы для стран военного альянса, но существует постоянная угроза терроризма, кибератак и диверсий.

Курская операция - последние новости

6 августа украинское войско прорвало границу с Россией. Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский 27 августа сообщил, что под контролем военных более 1 294 кв. км территории и 100 населенных пунктов.

Курская операция была ответом на российские планы по созданию буферной зоны на украинской территории. К ее проведению привела нехватка дальнобойного оружия у Сил обороны. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

Украина применяет танки польского производства PT-91 Twardy, которые были переданы в начале 2023 года, во время операции на территории Курской области РФ.

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