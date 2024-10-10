Обозреватель уверен, что в октябре российские войска не возымеют абсолютно никакого успеха в вопросах возвращения контроля над Курской областью.

Успешный удар по российскому арсеналу возле Карачево в Брянской области (67-й арсенал ГРАУ) повлияет на Курскую операцию - российские войска столкнутся с неизбежным дефицитом боекомплекта к артиллерии. Уверенность в этом высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его информации, указанный арсенал в первую очередь снабжал группу войск "Север" и ее подгруппу - "Курск".

"Очевидно, что в октябре российские войска не возымеют абсолютно никакого успеха в вопросах возвращения контроля над Курской областью, - спрогнозировал эксперт. – В то время как они будут пытаться отгрызать куски от самого успешного для них направления Снагость-Любимовка, Силы обороны Украины будут расширять зону контроля на других участках, чему будет способствовать снижение активности российской артиллерии".

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Коваленко добавил, что группировка РФ в Курской области, которую два месяца пытались усилить и продолжают это делать, на деле оказывается совершенно не боеспособной.

"Россия не способна не только себя защитить, но и организовать адекватную войсковую операцию по возвращению своих территорий. Разумеется, из этого делаются соответствующие выводы не только в Генеральном штабе ВСУ, но и в среде как наших партнеров, так и ряда других геополитических игроков", - добавил обозреватель.

Удар по российскому арсеналу в Брянской области - что сообщалось

Напомним, в ночь на 9 октября Силы беспилотных систем поразили 67-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в Брянской области РФ вблизи населенного пункта Карачево.

Отмечалось, что указанный арсенал использовался для хранения и модернизации артиллерийского и ракетного вооружения, в частности иранского происхождения.

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