Генерал не считает Курскую операцию жестом отчаяния украинского руководства.

Украинская операция в Курской области имела свой смысл, но она не остановила российское наступление на Донбассе. Об этом в интервью RND рассказал глава спецштаба по вопросам помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

"Мы видим, что фокус российских атак остается на Донбассе. Россияне здесь ежедневно незначительно продвигаются - хотя и с огромными потерями. Им удается ежедневно аннексировать чуть больше Украины. Потеря Вуледара показала это. Эта потеря также усиливает давление на Покровск", - говорит он.

Фройдинг не решился озвучить возможные сроки оккупации Покровска, но высказал мнение, что попытка Украины ослабить российское давление на этом направлении через операцию части Курской области не сработала - Россия не сняла войска с востока Украины.

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Вместе с тем немецкий генерал считает оправданной операцию на Курщине.

"Это не был акт отчаяния. Более того, Украина и по сей день способна удерживать завоеванные территории в Курской области. Это все еще может создать возможности", - сказал он, указав в частности на использование курских территорий в качестве "разменной монеты" во время возможных мирных переговоров.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, после оккупации Угледара российские захватчики могут сосредоточить наступательные усилия в Запорожской области - уже через 3-7 дней. По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, сейчас враг проводит определенные перегруппировки сил и средств для того, чтобы продолжить штурмовые действия.

Также мы рассказывали, что Украина, вероятно, придерживает контрнаступление до выборов в США по просьбе Белого дома. На это указывает в частности отсутствие на фронте некоторых известных бригад.

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