В том районе россияне проводят лишь ограниченные контратаки, сосредотачиваясь преимущественно на операциях на востоке Украины.

Вашингтон считает, что Украина сможет удерживать захваченные территории в Курской области России в течение нескольких месяцев или даже дольше, пишет Bloomberg со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников.

Представители США, которые общались с журналистами на условиях анонимности, отмечают, что на данный момент Украина не сталкивается с серьезными проблемами со снабжением в районе Курска. Российские войска проводят лишь ограниченные контратаки, сосредотачиваясь преимущественно на операциях на востоке Украины.

Украинские вооруженные силы также сообщают об улучшении поставок артиллерийских боеприпасов, которое стабилизировалось после длительных трудностей с обеспечением. Это стало возможным благодаря усилиям союзников, в частности инициативе Чехии по предоставлению боеприпасов, а также долгосрочным усилиям США и Франции в укреплении артиллерийских возможностей Украины.

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Украинское летнее наступление в районе Курска поразило союзников Киева своим быстрым начальным успехом, но вызвало беспокойство относительно потенциальных потерь в случае российской контратаки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что захваченные территории могут быть использованы как рычаг в возможных переговорах с Россией, хотя точное время переговоров неизвестно, поскольку диктатор РФ Владимир Путин пока не проявляет серьезного желания их проводить.

Украинские союзники предполагают, что Зеленский, возможно, готов к более гибкому подходу для завершения войны, сообщает Bloomberg.

Американские чиновники также отмечают, что Украина готовится к зимнему периоду, одновременно планируя операции на следующий год, которые предусматривают увеличение военных подразделений и улучшение вооружения и подготовки.

Курская операция - последние новости

Ранее военный обозреватель Денис Попович заявил, что контрнаступление РФ в Курской области провалилось, однако у оккупантов задача освободить территории от украинских военных еще остается.

"Контрнаступление россиян в сторону Снагости оказалось неудачным. Им не удалось разрушить левый фланг группировки ВСУ. Они получили угрозу для своего фланга, когда украинские войска перешли границу в новом месте, в Глушковском районе. Сейчас есть еще одно вклинение в Курскую область с нашей стороны", - рассказал он.

В свою очередь Институт изучения войны сообщил, что Россия перебросила в Курскую область бойцов ФСБ. Как стало известно, Путин поручил ФСБ провести контртеррористическую операцию в Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа после начала операции ВСУ 6 августа.

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