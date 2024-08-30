Это помогает Путину избегать мобилизация и передислокации боеспособных войск.

Российские власти на фоне Курской операции создают новые добровольческие отряды территориальной обороны.

Как сообщает ISW, это свидетельствует о том нежелании правителя РФ Владимира Путина более серьезно противодействовать вторжению и проводить мобилизацию из-за рисков общественного недовольства или масштабной передислокации войск, что сорвет наступательные операции России на востоке Украины.

Отмечается, что и. о. губернатора Курской области Алексей Смирнов 29 августа заявил о создании добровольческого отряда "БАРС-Курск" (БАРС - Боевой резерв российской армии, - ред.). Основной его задачей будет "обеспечение безопасности" в области во время вторжения и заселение приграничных населенных пунктов области в дальнейшем.

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Это формирование будет сотрудничать с регулярными войсками и штабом контртеррористической операции, которые осуществляют надзор за действиями РФ в Курской области, а также оказывать гуманитарную поддержку местным.

По словам Смирнова, добровольцы подпишут шестимесячные контракты, пройдут обучение и получат любое "необходимое" оружие.

Добровольческие войска в Брянской и Белгородской областях

Между тем представитель Харьковской группировки украинских войск полковник Виталий Саранцев сообщил, что россияне также формируют отряды "БАРС-Брянск" и "БАРС-Белгород", которые будут оказывать поддержку Северной группировке оккупационных войск. В состав трех отрядов войдет 4 921 доброволец.

"Формирование этих новых добровольческих отрядов соответствует стратегии Кремля, направленной на избежание передислокации в Курскую область опытных или боеспособных подразделений, участвующих в боевых действиях на Покровском или Торецком направлениях. Причиной является опасение замедления темпов российских наступательных операций на этих более приоритетных направлениях", - объясняют аналитики.

По мнению экспертов, в отражении наступления ВСУ Кремль в значительной степени полагается на призывников и нерегулярные силы, переброшенные с менее приоритетных направлений фронта.

В частности, Путин указал на желание полагаться на российских добровольцев для противостояния ВСУ еще 12 августа во время встречи с военными, силовиками и гражданскими должностными лицами. Тогда он намекал на готовность подписать контракты на прохождение военной службы среди будущих "добровольцев".

В ISW добавили, что правитель РФ последовательно рассчитывал на добровольческие и иррегулярные формирования для облегчения нехватки человеческих ресурсов во время войны. При этом Путин избегает объявления всеобщей или частичной мобилизации, поскольку это непопулярно в обществе.

"Российский лидер, вероятно, будет продолжать полагаться на нерегулярные формирования для борьбы с украинским вторжением в Курскую область, пока российские наступательные операции на востоке Украины не достигнут кульминации. Тогда Путин может рассмотреть возможность переброски более боеспособных российских сил с этих направлений, чтобы оттеснить украинские подразделения обратно за границу", - заключают аналитики.

Курская операция

Операция украинских войск в Курской области РФ значительно изменила динамику войны. В частности, это подорвало моральный дух оккупантов. Как пишет The Hill, влияние боев на территории РФ заметно далеко за пределами поля боя, поскольку это демонстрирует беспорядок внутри Кремля. Из-за этого фокус командования страны-агрессора сместился с Украины на все более хрупкое удержание власти.

Украина может расширить свой плацдарм в Курской области сразу в нескольких направлениях, заявил военный обозреватель Денис Попович.

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