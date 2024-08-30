На фронте зафиксировано более 150 боевых столкновений с противником.

Завершился 918-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Российская армия захватила село на Курщине и продвинулась на восточном фронте, сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Враг захватил село Коренево (Курщина), а также продвинулся в Михайловке, возле Пантелеймоновки, Песчаного и Андреевки. Много изменений в процессе верификации или информация за сутки отсутствует", – говорится в сообщении.

Карта боевых действий от проекта DeepState сейчас выглядит так:

Видео дня

Тем временем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с начала суток, 29 августа 2024 года, по состоянию на 22:00 на фронте произошло уже 156 боевых столкновений с противником.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками. Отбиты две атаки в районах Липцев и Волчанска. Еще два боестолкновения по состоянию на 22:00 продолжались. Ситуация контролируемая.

"Ориентировочные потери вражеских войск в настоящее время составили 56 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожена боевая бронированная машина, десять единиц автомобильной и единица специальной техники, также уничтожено 34 БпЛА. Повреждены два танка, боевая бронированная машина и две артиллерийские системы", – говорится в сводке.

На Купянском направлении противник 24 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой.

20 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Твердохлебово, Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Торское и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении в течение Силы обороны отбили семь штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского и Выемки. По состоянию на 22:00 еще продолжалось три боестолкновения, противник пытается прорваться в сторону Звановки.

На Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений. Активность россияне проявляли в районе Клещиевки, Андреевки и Часового Яра, однако, попытки наступления врага на позиции украинских войск были отбиты.

Кроме того, враг 13 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении. С начала суток, оккупанты осуществляли штурмовые действия вблизи Торецка, Железного, Нелиповки и Сухой Балки. На момент актуализации данных еще продолжались бои вблизи Торецка и Дачного.

"Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. В общем, 32 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще восемь боестолкновений – продолжаются. Ситуация сложная, однако наши воины делают все для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 225 человек убитыми и ранеными. Уничтожено две артиллерийских системы, РСЗО, пять автомобилей и единица специальной техники. Кроме того, автомобиль и одна вражеская пушка были повреждены", – рассказали в Генштабе.

Между тем на Кураховском направлении зафиксировано 30 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка.

На Времевском направлении произошло 14 боестолкновений с противником. Продолжаются бои вблизи Угледара, Константиновки и Водяного. Украинские защитники контролируют ситуацию.

"На Ореховском направлении три атаки врага отбиты нашими защитниками в течение дня вблизи Малой Токмачки и Работино. На Приднепровском направлении наши воины один раз давали жесткий отпор российским захватчикам", – сказано в сводке.

Война в Украине: это стоит знать

26 августа Украина потеряла первый истребитель F-16. Произошло это во время отражения очередного массированного удара РФ по Украине.

Эту информацию подтвердили в Генштабе ВСУ. Отмечалось, что летчик Алексей Месь с позывным "Мунфиш" погиб. Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия Минобороны, которая работает в районе падения самолета.

Тем временем российские захватчики не прекращают давить на Силы обороны Украины на Покровском направлении. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки. Бои носят исключительно жесткий характер.

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