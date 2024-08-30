Путин, который когда-то так прочно контролировал ситуацию, кажется ошеломленным ситуацией.

Операция украинских войск в Курской области РФ значительно изменила динамику войны. В частности, это подорвало моральный дух оккупантов.

Как пишет The Hill, многие прозвали маневр ВСУ безрассудной авантюрой из-за краткосрочного характера предыдущих операций. Однако по мере развертывания Курской операции становится все более очевидным, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский открыл новый фронт, чем застал противника врасплох.

Отмечается, что влияние боев на территории РФ заметно далеко за пределами поля боя, поскольку это демонстрирует беспорядок внутри Кремля. Поэтому фокус командования страны-агрессора сместился с Украины на все более хрупкое удержание власти.

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Если РФ хочет вернуть свои территории, ей понадобится больше войск. Однако это не получится, если оккупанты не оставят свои позиции в Украине или не отправят в Курскую область молодых призывников. Но второй вариант является политически сложной задачей на фоне предыдущего обещания правителя РФ Владимира Путина не отправлять их в Украину.

"Президент Владимир Путин, который когда-то так прочно контролировал ситуацию, кажется ошеломленным и бесцельно блуждает по скучным заседаниям, которыми он когда-то руководил с угрозой и властью. Прошли угрозы ядерной эскалации, летние каникулы в Сибири без рубашек и странные выступления против Запада. Трансформация характера может отражать накопленные психологические последствия проигрыша в долгой и бессмысленной войне. Но это также оживляет упорные слухи о том, что человек, стоящий на камере, вовсе не президент", - отмечает издание.

При этом связанная с войной нехватка рабочей силы в гражданской экономике, безусловно, будет усиливаться, поскольку конфликт и его спрос на солдат будет расширяться, что приведет к росту зарплат и цен. Экономические трудности, более глубокое украинское вторжение или очередная попытка широкомасштабной мобилизации может вернуть россиян к уличным протестам.

Уже есть признаки беспорядков в регионах этнических меньшинств России. Насильственное несогласие, безусловно, будет расти, учитывая непропорциональное количество неславянских меньшинств, которые погибают во время нападений смертников на украинские окопы и артиллерийского огня на фронте.

Война в Украине - Курская операция ВСУ

Украинская операция в Курской области РФ - это контрнаступление, а не "вторжение", считает американский генерал в отставке, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Дерзкое наступление Украины на территорию России подорвало режим Путина и доказало ошибочность его предупреждений о том, что усиление западной поддержки Киева приведет к эскалации войны, заявил министр иностранных дел Швеции.

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