По словам эксперта, удержание ВСУ Курской области является более приоритетным, чем другие направления фронта.

Военное командование армии РФ планирует вытеснить украинских военных с Курщины до 20 января, а уже до 25 февраля намерено создать такой же плацдарм на территории Сумской области. Об этом заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире "Еспресо".

"Ситуация на Курщине остается тяжелой. Впрочем, хочу сказать очень неприятные вещи, но удержание части территории Курской области является более приоритетным, чем удержание территорий Кураховского плацдарма и даже Луганской и Донецкой областей. Поскольку именно удержание территории Курской области показывает слабость России, несмотря на геополитическую арену. Именно благодаря этим событиям на саммите БРИКС россиянам не удалось сформировать альтернативу "Рамштайн"", - объяснил эксперт.

По его словам, несмотря на то, что российские оккупанты смогли вернуть контроль над частью Курщины, украинские войска продолжают удерживать значительную территорию РФ.

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"Да, действительно мы потеряли часть контролируемых территорий в Курской области. Однако это было еще несколько недель назад. Сейчас Силы обороны контролируют территорию площадью более 600-700 квадратных км. Соответственно, нашим войскам удалось подготовить выгодные оборонительные рубежи. Враг продолжает давить. Ядром их наступательных сил являются воздушно-десантные войска, а также подразделения морской пехоты", - подчеркнул Жмайло.

Эксперт добавил, что на этом направлении захватчики применяют тактику мясных штурмов, которые почти не останавливаются. Кроме того, они пытаются прорвать оборону ВСУ с помощью механизированных штурмов.

"Силы обороны провели достаточно масштабную работу по минным заграждениям на территории Курской области. Поэтому техника россиян, которая пытается атаковать позиции ВСУ, подрывается на минах. Собственно, украинские подразделения также активно минируют территорию и противопехотными минами", - отметил Жмайло.

Аналитик отметил, что в Курской области боевые действия ведут одни из лучших украинских подразделений, которые используют западную технику. Кроме того, со стороны РФ во время боевых действий на полную не заработали северокорейские войска. Он подытожил:

"Впрочем, думаю, что российские войска до конца года не смогут вытеснить подразделения Сил обороны с территории Курской области. Собственно, поэтому и были смещены их дедлайны, что указывает на то, что они хотят выбить нас до 20 января. А уже до 25 февраля они планируют создать аналогичный плацдарм на территории Сумской области".

Курская операция - последние новости

Ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман объяснил, почему украинские военные в Курской области используют тактику, которая напомнит партизанскую войну. По его словам, благодаря такой тактике они противостоят врагу и контролируют большую территорию.

В то же время украинские бойцы рассказали для издания The Wall Street Journal, что россияне пытаются любым способом вернуть Курскую область до инаугурации Дональда Трампа, чтобы отобрать у Украины ценный козырь во время мирных переговоров.

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