Отступление из Курской области лишило Украину козыря в мирных переговорах.

Стремительное продвижение российских войск в Курской области привело к тому, что оставшиеся украинские силы к выходным отступили из всех районов области, кроме небольшого участка, пишет The Wall Street Journal.

Украина надеялась удержать территорию в Курске в качестве козыря на мирных переговорах, но украинские чиновники заявили, что войска необходимо вывести, чтобы сохранить жизни людей.

Критики Курской операции заявили, что вывод войск показал, что это было расточительное безрассудство, в результате которого были растрачены некоторые из лучших украинских войск и их ценная западная бронетехника, которая была крайне необходима на других фронтах Украины.

Видео дня

Однако, как пишет WSJ, некоторые аналитики заявили, что Украина, уступающая по численности и вооружению своего гигантского соседа, была вынуждена использовать нестандартные решения.

"Что такое один плохой вариант среди множества плохих вариантов? Украина сталкивается с дилеммой за дилеммой?" - сказал Ник Рейнольдс из Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне.

По словам украинских чиновников, операция достигла некоторых из своих первоначальных целей: доказала украинцам и западным сторонникам, что военные все еще могут вести наступательные действия, предотвратила ожидаемое российское вторжение в том же районе и захватила солдат для обмена на украинских заключенных, томящихся в бесчеловечных условиях в российских тюрьмах.

При этом Украине удалось стабилизировать ключевые участки линии фронта на востоке Украины, оттеснив Россию в районе Покровска и контратаковав возле Торецка, который был на грани захвата.

Тактика россиян в Курской области

Как пишет WSJ, в условиях, когда украинцы постоянно обстреливали их бронетехнику, русские полагались на артиллерию, авиаудары и пехоту, чтобы продвигаться вперед по сложной мместности Курской области, заполненной болотами и мягкой землей, не способной выдержать тяжелую технику в дождливое время года.

Кроме того, в Курскую область были переброшены северокорейские солдаты, которые прорывались вперед под шквальным огнем, не зная современных маневров на поле боя, но демонстрируя физическую силу и храбрость:

"В одном из боев украинские силы специальных операций восемь часов отбивались от волн северокорейских солдат, в итоге у них закончились боеприпасы, и они отступили, захватив пленного, который позже умер от полученных ран".

Один из бойцов ВСУ отмечает, что северокорейцы были повсюду, "их невозможно было сосчитать".

Решающее значение для продвижения россиян имел новый вид беспилотников, управляемых по оптоволоконному кабелю, которые не поддаются украинским электронным помехам.

"К началу марта украинские войска не могли перебросить технику в Курск или из Курска без того, чтобы не попасть под град российского огня, что сделало практически невозможной систематическую эвакуацию раненых или подкреплений", - пишет WSJ.

В минувшие выходные солдаты, находившиеся в этом районе, сообщили, что пути снабжения оставшихся войск находятся под обстрелом и практически не проходимы для транспортных средств, а артиллерия и беспилотники работают над тем, чтобы сдержать продвижение и дать им возможность отойти.

Курская область - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окружения украинских войск в Курской области России нет, операция ВСУ "в определенных районах" региона продолжается.

Аналитики ISW пи сали, что Россия обвиняет украинских военных якобы в военных преступлениях в Курской области, чтобы сорвать переговоры о 30-дневном перемирии.

Вас также могут заинтересовать новости: