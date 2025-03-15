Российская армия накапливает силы вдоль восточной границы Украины, что свидетельствует о желании РФ нанести удар по Сумской области, предупредил президент.

Окружения украинских войск в Курской области России нет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам на Курщине было отвлечено значительное количество российских сил по другим направлениям. Наши войска продолжают удерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи на Курщине. Окружения наших войск нет", - отметил он.

При этом Зеленский добавил, что российская армия накапливает силы вдоль восточной границы Украины, что свидетельствует о желании РФ нанести удар по Сумской области и о планах игнорировать дипломатию:

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"Мы это понимаем и будем противодействовать. Хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует Путин, к чему готовится и что будет игнорировать. Накопление российских сил свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и дальше. Затягивание войны Россией очевидно. Мы готовы предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, Курской области и вдоль границы".

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, 14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что в Курской области в "полном окружении" находятся тысячи украинских военнослужащих: "Я настойчиво просил президента Путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Боже, благослови их всех!".

Отвечая на этот призыв Путин заявил, что для его "эффективной реализации необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен". По его словам, в таком случае украинским военным будет гарантирована "жизнь и достойное обращение".

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