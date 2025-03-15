О мире в такой ситуации речь не идет, потому что россияне хотят максимального присутствия на территории Украины, отметил президент.

Российская Федерация накапливает силы, чтобы зайти с Курщины и окружить украинских военных на территории Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге.

Он отметил, что слова об окруженных украинских военных на Курщине являются ложью главы Кремля Владимира Путина.

"Окружения украинских военных на территории Курской области нет", - подчеркнул Зеленский.

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При этом глава государства отреагировал на сигналы об этом от российской стороны.

"Я считаю, что как раз российская сторона хочет окружить украинских военных в том же направлении, но на территории Украины", - сказал Зеленский.

Он сказал, что украинское командование и войска об этом знают.

"И мы четко понимаем, где они хотят это сделать. Они, разумеется, хотят максимальное свое присутствие на территории Украины. И ничего нового здесь нет", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что не хочет спорить с любыми партнерами и коллегами.

"У них есть разведки, есть спутники. Пусть посмотрят, где есть скопление российских войск на сегодня, и куда они направлены. Это очень важный момент. Тогда станет понятно, для чего. То есть о мире в таких шагах там речь не идет", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация в Курской области

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп 14 марта написал, что в Курской области в полном российском окружении находятся тысячи украинских военнослужащих. "Я упорно просил президента Путина пощадить их жизнь", - добавил он.

Впоследствии Путин заявил, что ознакомился с призывом американского лидера Дональда Трампа "пощадить" украинских военнослужащих в Курской области и заверил, что в случае сдачи в плен украинским военным будет гарантирована "жизнь и достойное поведение".

Между тем, источники Forbes назвали ложью информацию об окруженных украинских военных на Курщине. В частности, основатель аналитической группы Frontelligence Insight Татаригами сказал: "Наша команда хорошо понимает ситуацию в Курске. Окруженных нет".

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