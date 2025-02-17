Многие люди понимают украинский язык, потому что кто-то из их родителей в свое время уехал на Курщину из Украины, говорит военный.

Местные жители Курской области не демонстрируют враждебного отношения к украинским военным, которые контролируют часть территории противника. Об этом сказал старший офицер отделения коммуникаций 80-й ОДШБр Петр Гайдащук в эфире Radio NV.

Он отметил, что когда в первые дни украинские десантники зашли на территорию Курской области (РФ), то местные жители думали, что это российские солдаты. По его словам, для многих гражданских было диковинкой то, что украинские подразделения зашли на их территорию.

"Они сначала думали, что это российские подразделения проводят учения. Не могли сначала различить форму и технику", – пояснил Гайдащук.

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Военный также добавил, что для многих гражданских россиян на Курщине война на самом деле началась 6 августа 2024 года (день, когда началась Курская операция ВСУ, – УНИАН).

"Но враждебно к нашим военнослужащим не относились. Большинство из тех, кто остался после первых дней, – это были пожилые люди, которые не имели собственного транспорта, не могли выехать, не имели к кому выехать. Эти люди разговаривали частично на украинском языке или суржике. Они прекрасно понимают украинский язык, потому что, как выяснилось, у многих из них отец или мать являются украинцами, которые в свое время переехали на Курщину", – рассказал Гайдащук.

Офицер также отметил, что украинские военные пытаются оказывать таким людям помощь – гуманитарную, вещи первой необходимости. При этом россияне обстреливают свои же населенные пункты, зная, что там проживают гражданские.

"Населенные пункты, которые находятся под контролем Сил обороны, попадают под обстрел россиян – это артиллерия, КАБы. Россияне понимают, что в этих селах находится их гражданское население, но не пренебрегают возможностью ударить. Мы понимаем, что россияне поставили себе задачу любой ценой вытеснить наши войска с Курщины, несмотря на то, что там есть их гражданские, что они уничтожают свою инфраструктуру", – сказал старший офицер отделения коммуникаций 80-й ОДШБр.

По его словам, украинская сторона готова обеспечить "зеленые коридоры" и организацию эвакуации гражданских россиян, если они будут иметь такое желание.

"Относительно каких-то коридоров, которые бы организовывала Россия в свою сторону, то нам о таком не известно", – добавил Гайдащук.

При этом офицер отмечает, что видел материалы в Интернете, что представители украинской комендатуры получают заявки от граждан с территории РФ, чтобы проверить, живы ли и здоровы ли их родственники, проживающие на Курщине.

Курская операция Сил обороны

Как сообщал УНИАН, 6 августа 2024 года, началась операция Сил обороны Украины в Курской области РФ.

Генеральный штаб ВСУ отмечает, что Курская операция стала очередным этапом противостояния российской агрессии и борьбы за независимость нашего государства. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Эта операция имела целью не допустить наступление врага в Сумской области и создание "буферной зоны".

Враг несет на Курщине существенные потери. Россияне даже привлекли северокорейских военных, чтобы попытаться выбить Силы обороны с контролируемой ими территории.

14 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские потери в Курской области приближаются к отметке в 50 тысяч убитыми и ранеными. На тот день они составляли более 48 тысяч, из которых на убитых приходится около 20 тысяч.

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