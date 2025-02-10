После начала Курской операции ВСУ лидер Чечни ушел в тень, утверждает украинский военный.

Репутация лидера Чечни Рамзана Кадырова "серьезно обвалилась" после начала Курской операции ВСУ, сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью Украинскому радио.

"После Курской операции Вооруженных сил Кадыров ушел в тень, особенно после тех позорных моментов, когда замполит этого направления Алаудинов (Апти Алаудинов - командир российского спецназа "Ахмат", - ред.) выдавал каждый спич, который все больше дискредитировал "кадыровцев", ведь чем больше он оправдывался, тем больше дискредитировал", - отметил Тимочко.

По его мнению, это способствовало тому, что Кадыров "потерял престижность в глазах россиян и существенное влияние на внутриполитические перипетии в самой России".

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""Кадыровцы" опустились до того, что начали проводить внутренне-криминальные разборки, то есть даже бизнес начал выходить из-под их контроля внутри России. На это все повлияла Курщина, то есть больше углубились внутренние этнические противоречия в самой России", - считает председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Также он назвал количество военных, которых россияне сейчас задействуют на Курщине, - 70 тысяч бойцов. По его словам, их больше, чем украинских сил. И именно в этом, говорит, уникальность Курской операции:

"Украинцы меньшими силами зашли на вражескую территорию, сковали вокруг себя огромное количество противника".

Тимочко вспомнил, что ранее он прогнозировал: чтобы остановить продвижение Вооруженных сил в Курской области, противнику нужно не менее 50 тысяч, а для того, чтобы пробовать переходить в масштабное контрнаступление, то надо сосредоточить до 100 тысяч.

"Как видим, сейчас на Курщине есть более 60 тысяч постоянного российского контингента, который воюет с Вооруженными силами, который бы мог воевать на территории Украины и наносить нам разрушения. Плюс есть 10 тысяч северокорейцев", - рассказал военный.

Он отметил, что, несмотря на неравные силы, "даже через полгода ВСУ на Курщине переходят на тактическом уровне в контрнаступления и продвигаются за раз на несколько километров".

"В то же время весь успех россиян в Украине - это сотни метров. Мы чувствуем разницу в проведении и планировании операций", - добавил Тимочко.

Ситуация в Курской области

Как сообщал ранее УНИАН, половину своих КАБов россияне сейчас запускают именно по Курской области. По мнению бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, это демонстрирует, что российский диктатор Владимир Путин хочет любой ценой выбить ВСУ с этой территории.

По словам военного аналитика Дэвида Акса, украинские силы во время последнего контрнаступления в Курской области применили ту же тактику, которую россияне используют в своих самых успешных наступлениях, но со своей "изюминкой". Украинцы, в отличие от россиян, используют другой подход к прощупыванию российских линий, чтобы сохранить как можно больше людей.

Стало известно, что российская армия снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля, во время последних штурмов Силы обороны ликвидировали сотни военных РФ и КНДР.

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