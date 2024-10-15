Была удачная охота на уродов, поделились в 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригаде десантно-штурмовых войск ВСУ.

Казни украинских военных в Курской области в октябре не остались без ответа - десантно-штурмовые бригады Вооруженных сил Украины специально преследовали членов 155-й вражеской бригады морской пехоты, которых обвинили в зверствах, и мстили им.

Украинские 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады, которые занимали позиции соответственно к юго-востоку и юго-западу от позиций 155-й бригады, устроили засаду на морпехов, пишет Forbes.

"…украинские войска ненавидят 155-ю бригаду морской пехоты больше, чем большинство российских подразделений. Российская бригада якобы обезглавила четырех украинцев в августе и выставила отрубленные головы на шестах - это поведение, которое обычно ассоциируется с исламскими террористическими группами", - отмечается в материале.

Видео дня

В октябре на Курщине противникам удалось прорваться к позициям украинских операторов. По сведениям СМИ, оккупанты их раздели и убили выстрелами в головы.

14 октября 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада десантно-штурмовых войск ВСУ сообщила в Telegram, что ее бойцы на Курщине продолжают утилизировать российских морпехов:

"Можно сказать, что этот процесс украинские десантники поставили на поток. Так, на днях буковинские маруновые береты устроили засаду в которую попали убийцы из 155 отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота, которые систематически нарушают военное право".

Десантники добавили, что "охота на уродов получилась удачной - живым из российских морпехов-негодяев не остался никто".

Продолжается война в Украине - важные новости

В октябре аналитики DeepState сообщили, что россияне пошли в атаку возле населенного пункта Зеленый Путь Курской области и смогли захватить в плен украинских операторов дронов и смежников. По их сведениям, противники расстреляли украинских защитников.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал выдать ордера Международного уголовного суда на арест россиян, причастных к убийствам украинских военнопленных.

Forbes писал, что казни украинцев во время полномасштабной войны наверняка обернутся против россиян - такие действия "почти наверняка гарантируют, что зверства, которые они творят, в конечном итоге коснутся и их самих".

Украинские власти сообщали, что с начала полномасштабного вторжения россияне казнили более 100 украинцев, которые попали в плен. Большинство наших соотечественников погибли от рук оккупантов в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости: