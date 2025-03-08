Информацию о массированном прорыве границы опровергли.

Ситуация в Курской области, где продолжается операция ВСУ, находится под контролем командования, для стабилизации обстановки ВСУ задействовали резервы. Информация о том, что российские войска массированно прорвали границы Украины в Сумской области, не соответствует действительности. Об этом сообщает УП со ссылкой на комментарий пресс-службы Генштаба ВСУ.

"В районах населенных пунктов Новенькое и Журавка Сумской области противник по-прежнему действует силами ДРГ и малыми пехотными группами численностью по несколько человек. Они пытаются закрепиться на территории Украины, чтобы расширить зону боевых действий, но постепенно уничтожаются", - говорится в сообщении.

В Генштабе подтвердили, что сводные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода, чтобы закрепиться в окрестностях города Суджа Курской области:

Видео дня

"В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в Судже очень большие".

При этом в Генштабе также признали, что в целом обстановка в Курской области остается сложной, там продолжаются тяжелые бои, наиболее масштабные - на направлениях из населенного пункта Коренево на Суджу, а также на направлениях Новоивановка, Малая Локня и южнее города Суджа.

Кроме того, сообщается, что в бой брошены северокорейские солдаты численностью до двух батальонов.

"Наше командование видит всю полноту картины и принимает необходимые меры по усилению устойчивости обороны. Для стабилизации обстановки задействованы резервы главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Благодаря этим решениям подразделения противника понесли значительные потери", - заявили в Генштабе.

Ситуация в Курской области - что сообщалось

Напомним, утром 8 марта стало известно, что около сотни российских солдат прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи Курской области РФ.

Несколько западных изданий сообщили, что ВСУ в Курской области находятся под угрозой окружения.

Вас также могут заинтересовать новости: