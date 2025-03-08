Сообщается, что именно солдаты КНДР несут самые большие потери.

В районе города Суджа Курской области России продолжают наступать северокорейские войска, сообщает мониторинговый проект DeepState.

Отмечается, что российские пропагандисты хотят "на чужом горбе выехать":

"Основная наступательная сила врага состоит из северокорейских солдат и именно они несут самые большие потери".

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При этом аналитики показали значительную группу противника, которая "двигалась на штурм, но начала бродить и затем попала под огонь артиллерии".

Также в DeepState подтвердили, что утром враг действительно использовал трубу для проникновения в тыл Сил обороны Украины в Курской области:

"Но как на самом деле это закончилось - нам неизвестно пока".

Россияне прошли по газопроводу к позициям ВСУ возле Суджи - что сообщалось

Напомним, изначально СМИ сообщили, что утром 8 марта около сотни российских солдат прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи Курской области РФ.

Позже офицер ВСУ Мирослав Гай заявил, что украинские бойцы устроили этой вражеской группе ловушку, и 80% личного состава противника было уничтожено:

"Враг пытался действовать по сценарию Авдеевской операции, используя инженерные сооружения для проникновения на подконтрольную ВСУ территорию... Выход из трубы был завален, что сделало невозможным эвакуацию вражеской группы. Далее - уничтожение. Ликвидировано около 80% личного состава противника".

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