ВСУ могут быть вынуждены отступить обратно в Украину или рискуют быть захваченными или убитыми.

Тысячи украинских военных в Курской области почти окружены российскими войсками, что стало серьезным ударом по планах Украины использовать свое присутствие там в качестве рычага давления на Кремль на переговорах.

Как пишет Reuters, ситуация в Курской области резко ухудшилась за последние три дня, показывают карты, после того как российские войска отвоевали территорию в рамках готовящегося контрнаступления, которое почти разрезало украинские силы надвое и отделило основную группу от основных линий снабжения.

Опасная ситуация для Украины сложилась после того, как США приостановили обмен разведданными с Киевом. Эта ситуация повышает вероятность того, что ВСУ могут быть вынуждены отступить обратно в Украину или рискуют быть захваченными или убитыми.

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"Ситуация (для Украины в Курске) очень плохая", - сказал Рейтер Паси Паройнен, военный аналитик из финской Black Bird Group.

"Теперь осталось совсем немного до того, как украинские войска будут окружены или вынуждены отступить. А отступление означало бы прохождение опасной полосы, где войскам будут постоянно угрожать российские беспилотники и артиллерия", - объяснил он ситуацию.

Эксперт добавил, что, если украинские войска не смогут быстро восстановить ситуацию, это может стать моментом, когда Курский выступ начнет окончательно сужаться и превратиться в котел.

Операция ВСУ в Курской области

Вторжение Украины в Курскую область в августе прошлого года стало самым серьезным нападением на территорию России с момента вторжения нацистов в Советский Союз в 1941 году.

Вторжение было неловким для Москвы и подняло неудобные вопросы о ее способности защищать свои собственные границы.

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