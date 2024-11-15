Российские генералы отправляют на убой своих элитных солдат, заявили в 36-й ОБрМП.

Украинские бойцы продолжают уничтожать российские войска в Курской области РФ. Новые кадры успешных попаданий по вражеским целям показали морские пехотинцы.

"Курская область. Российские генералы отправляют на убой своих элитных солдат. Мы же постоянно делаем свою тяжелую работу", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Ролик обнародовала 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

На видео, в частности, запечатлено уничтожение российской военной техники и пехоты.

Курская область - новые кадры уничтожения войск РФ

Потери России в Украине на 15 ноября - данные ВСУ

Напомним, как сообщил Генштаб ВСУ, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения Рпредварительно составляют около 717590 человек личного состава. За минувшие сутки украиснкие бойцы ликвидировали еще 1520 оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла на поле боев не менее: танков - 9330 (+11 за минувшие сутки), боевых бронированных машин - 18968 (+21), артиллерийских систем - 20492 (+20), средств ПВО - 999 (+2), БПЛА оперативно-тактического уровня - 18886 (+34),автомобильной техники и автоцистерн - 29167 (+77), специальная техника - 3645 (+16).

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