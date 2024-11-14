Полковник запаса считает, что ВСУ могут ликвидировать это "вклинение" врага, но понадобится время.

Судя по имеющейся информации, российские войска пытались воспользовались ротацией подразделений Сил обороны, чтобы в форме ВСУ прорваться в город Купянск Харьковской области. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в эфире Киев24,

"Опять же, как только ротационные действия, так россияне применяют какие-то "прорывные" маневры для того, чтобы вклиниться в нашу оборону", - отметил он.

По его словам, ситуация была "очень странной".

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"Враг походной колонной в нашем пикселе, переодевшись в нашу форму, доехал до Купянска и спешился. И начал пытаться закрепиться в окрестностях Купянска. И там уже с ним вступили в бой", - отметил Жданов.

По мнению эксперта, на этом участке фронта у ВСУ должны быть возможности, чтобы ликвидировать это вклинивание россиян и восстановить ситуацию на линии фронта, но может потребоваться время.

"Если там проведена ротация, то пока войска, которые заняли оборону, не разберутся в обстановке, эффективности удержания позиций вряд ли удастся достичь. Следовательно, здесь очень неожиданная и плохая ситуация для наших войск", - считает он.

Бои за Купянск - штурм россиян в форме ВСУ

Напомним, 13 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что россияне попытались прорвать украинскую оборону возле Купянска. Отмечалось, что штурмовые группы оккупантов атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. При этом, как отметили в Генштабе, часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины.

Указывалось. что Силы обороны остановили прорыв оккупантов и уничтожили вражескую технику.

Перед тем командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко информировал, что на Купянском направлении происходят очень тяжелые бои. По его словам, противник буквально идет "по телам своих", пытаясь выполнить задачу по захвату территории.

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