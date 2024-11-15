Уничтожено 2 российских ПВО, 20 артсистем и более 30 танков и бронированных машин.

За минувшие сутки общие боевые потери противника ориентировочно составили 1520 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

При этом отмечает, что с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины эти потери составили около 717590 человек.

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Также уничтожено :

танков - 9330 (+11 за минувшие сутки),

боевых бронированных машин - 18968 (+21),

артиллерийских систем - 20492 (+20),

средства ПВО - 999 (+2),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18886 (+34),

крылатые ракеты / cruise missiles - 2641 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн - 29167 (+77),

специальная техника - 3645 (+16).

Кроме того с 24 февраля 2022 года ликвидировано 1252 вражеских РСЗО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров, одна подводная лодка.

По данным Генштаба, в течение минувших суток по всей линии фронта зафиксировано 144 боевых столкновения.

В частности, вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отбили в районах населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка, где оккупанты 37 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Наши защитники отбили также 24 вражеских штурма различной интенсивности на Покровском направлении в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка.

Враг активно применял бомбардировочную авиацию на Времовском направлении, на котором наши защитники отбили 12 атак оккупантов в районе населенных пунктов Макаровка, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка.

Ситуация на востоке Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным проект DeepState, российские захватчики продвинулись на востоке - враг оккупировал Ривнополь Донецкой области. также продвинулся возле Плехового, Новой Ильинки, Новодмитровки, в Петровке, Антоновке, Вознесенке и Новоселидовке. но официального подтверждения этой информации нет.

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