С начала суток они нанесли 16 авиационных ударов.

Российские войска активно бьют управляемыми авиационными бомбами по территории Курской области, которая контролируется украинскими силами.

Об этом говорится в последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в социальной сети Facebook. Только с начала суток было зафиксировано 16 авиаударов, во время которых россияне применили 27 таких бомб.

"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 27 КАБ", - сообщили в украинском Генштабе.

Ситуация в Курской области

Недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что прорыв границы сорвал российские планы по началу нового наступления из Курской области.

Президент Владимир Зеленский сказал, что украинская операция на территории России замедлила оккупантов и заставила командование перебросить часть сил на собственную территорию.

Кроме того, наступление украинского войска показало Глобальному Югу, что кремлевский правитель Путин не может держать все под контролем, а россиянам - что для власти важнее оккупировать Украину, чем вернуть собственные территории.

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