Украина могла бы использовать свой контроль над территориями для содействия дезертирству из российских войск.

Вторжение ВСУ в Курскую область России длится уже шесть недель, и несмотря на критику на ранних этапах, есть признаки того, что оно имеет успех, поскольку оказывает по крайней мере некоторое влияние на самую важную цель Украины - оттянуть российские силы с Донбасса и таким образом ослабить успешное наступление РФ на востоке. Об этом пишет для CEPA Дуг Ливермор — старший вице-президент по разработке решений в CenCore Group и заместитель командующего отрядом специальных операций — Объединенным командованием специальных операций Национальной гвардии армии Северной Каролины.

По мнению Ливермора, операции ВСУ в Курской области не только напрямую влияют на поле боя, подрывая российскую военную мощь, но и действуют как психологическая война.

"Осознание того, что российские силы не в состоянии обеспечить безопасность своей территории, способствовало росту недовольства. Около 150 000 российских мирных жителей покинули регион, оставив после себя вакуум, который Украина начала заполнять, устанавливая административный контроль над несколькими городами. Эти действия сигнализируют о намерении Украины сохранить долгосрочное присутствие в Курске", - пишет он.

Аналитик также спрогнозировал дальнейшие действия Украины в Курской области.

Так, по его словам, Украина могла бы расширить информационные операции, более агрессивно транслируя информацию на контролируемые Россией территории, подчеркивая неудачи российских военных и гуманитарные усилия Украины в оккупированных регионах. Это могло бы посеять еще больше разногласий среди российского населения.

Во-вторых, Украина могла бы использовать свой контроль над определенными территориями для содействия дезертирству из российских войск. Капитуляция сотен российских солдат указывает на уровень разочарования, который Украина могла бы использовать, обещая безопасность и гуманное обращение, и это могло бы ускорить ослабление морального духа российских военных.

Наконец, способность Украины продолжать наносить точные удары глубоко на российской территории, одновременно защищая захваченные районы, будет иметь решающее значение.

Сохранение давления на российские линии снабжения, ключевую военную инфраструктуру и командные центры еще больше растянет российские силы, что затруднит для Кремля проведение успешных контрнаступлений в ближайшие месяцы. Чем дольше Украина сможет удерживать Курскую область, тем больше будет политический и военный риск для Москвы, подытоживает эксперт.

Курская операция - новости

14 сентября спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мисник отметил, на Курщину россияне уже стянули около 45 тысяч военных. Россияне наращивают численность своих войск на Курщине, потому что стремятся вытеснить из региона украинские силы.

Как отметил военный аналитик Евгений Дикий, Курская операция Сил обороны Украины является блестящим прорывом и самым большим успехом Украины в войне за последние два года.

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