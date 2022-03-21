Министр отмечает жесткую позицию Украины в отношении компаний, которые не уходят с рынка РФ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о жесткой позиции МИД в отношении компаний, которые не хотят покидать рынок России, и Украина будет называть их имена публично.

Как рассказал Кулеба в эфире информационного телемарафона, не все компании охотно покидают российский рынок.

"Не все они, скажу честно, добровольно покидают российский рынок. Кого активно стимулируем, кого заставляем оставить. Это один из приоритетов и моей личной работы, и Министерства иностранных дел. Сейчас у нас самые проблемные компании - это Nestle, Unilever, бытовая химия, к которой мы также все привыкли. Мы сейчас еще будем работать с компанией TetraPack – всем известные пакеты, в принципе все, что производится, хранится в пакетах TetraPack, с продуктов питания", - сказал министр.

По его словам, есть много достаточно специфических компаний. "Компания, которая поставляет какие-то подшипники в Россию, никто не знает ее название. Если эти подшипники не будут поставляться в Россию, то они не смогут производить какую-то военную технику. И мы знаем эти компании, и точечно с каждой работаем", - подчеркнул Кулеба.

Также он рассказал, что направлены соответствующие письма во французские компании Auchan и Leroy Merlin, которые отказались прекращать деятельность в РФ. "И мы не будем останавливаться, потому что выходить с российского рынка нужно. Не только из моральных соображений, но из практических соображений, соображений бизнеса. Потому что бизнес видит, что экономическая политика России – она является непредсказуемой и несет высокие бизнес-риски. Кроме того, что сотрудничать, платить налоги в стране, которая убивает детей, это аморально в принципе, мы также жмем на экономическую логику", - отметил министр.

Он рассказал, что некоторые компании обращаются с просьбой не упоминать и публично их не критиковать. "Я хочу заранее сказать, что мы будем называть эти компании по именам. К нам сейчас обращаются: "А можно нас не вспоминать, а можно нас публично не критиковать. Мы найдем с вами какую-нибудь договоренность". Мы говорим – нет, если вы остаетесь, значит вы будете названы. И я, и весь мир будет знать, что вы зарабатываете деньги на украинской крови. У нас очень жесткая и непримиримая позиция", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину 24 февраля 2022 года десятки мировых брендов в поддержку Украины остановили работу на российском рынке или заявили о таких планах. В то же время некоторые компании отказались присоединиться к бойкоту путинского режима и уйти из РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает давить на мировой бизнес, чтобы вся торговля со страной-агрессором была остановлена.

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