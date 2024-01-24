Глава МИД отметил, что Украина сталкивается с нехваткой необходимого вооружения, в частности боеприпасов.

Ситуация на фронте в Украине сейчас остается тяжелой из-за недостатка поставок боеприпасов.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Bild. По его словам, "ситуация очень серьезная, возможно, даже серьезнее, чем она была с момента начала российского вторжения почти два года назад".

Глава украинского МИД также добавил, что массированный ракетный удар утром 23 января является свидетельством того, что Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

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"Хотя Украина значительно увеличила свое производство и будет продолжать это делать, мы по-прежнему видим, что западная оборонная промышленность не способна производить достаточное количество продукции", - сказал Кулеба.

Также дипломат добавил, что потребности Украины "не соответствуют оборонным потребностям" стран Запада.

Помощь Украине: последние новости

Германия впервые передаст Украине военные вертолеты Sea King Mk 41. Как сообщил министр обороны страны, Киеву передадут шесть таких вертолетов, а также комплект принадлежностей и запасных частей к ним.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс подписал соглашение на сумму 1,1 миллиарда евро на закупку большего количества боеприпасов для своих членов. По его словам, наращивание производства боеприпасов является абсолютной необходимостью, чтобы страны-члены военного блока могли продолжать оказывать поддержку Украине.

Канада передаст Украине 10 многоцелевых лодок Zodiac Hurricane Technologies, стоимостью примерно 20 миллионов долларов. Сейчас помощь от США до сих пор под вопросом.

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