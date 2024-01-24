Ожидается, что поставка этих катеров завершится к концу весны 2024 года.

Канада передаст Украине 10 многоцелевых катеров Zodiac Hurricane Technologies, стоимостью примерно 20 миллионов долларов. Об этом сообщил министр обороны страны Билл Блэр во время заседания в формате "Рамштайн".

Как отмечается на сайте канадского правительства, многомоторные надувные катера с жестким корпусом (RHIB) будут помогать Украине в различных морских операциях, включая поиск и спасение, транспортировку войск и грузов, наблюдение и разведку. Каждая такая лодка будет оснащена датчиком, навигацией и системой связи.

Кроме того, Канада обеспечит обучение украинских военных управлению этими катерами, а также прицепы и запасные части к ним. Ожидается, что поставка этих катеров и тренировка защитников завершится к концу весны 2024 года.

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Также министр обороны Канады заявил, что со следующего месяца страна предоставит гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал для обучения украинских пилотов на F-16. Обучение начнется в феврале 2024 года и продлится до 2025 года.

Кроме того, Канада проводит обучение английскому языку для военнослужащих Воздушных сил Украины в языковой школе Вооруженных сил Канады. Эта работа станет весомым вкладом в выполнение миссии по оснащению ВСУ истребителями F-16, говорится в сообщении правительства страны.

"В течение почти двух лет Канада поддерживала тесный контакт с членами Альянса и партнерами через встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, чтобы лучше понять и помочь решить неотложные и долгосрочные оборонные приоритеты Украины. Мы продолжаем укреплять наше сотрудничество и координацию с целью предоставления Украине военной помощи, необходимой для защиты своего суверенитета и безопасности", – сказал канадский министр обороны Билл Блэр.

Помощь Украине: последние новости

Германия впервые передаст Украине военные вертолеты Sea King Mk 41. Как сообщил министр обороны страны, Киеву передадут шесть таких вертолетов, а также комплект принадлежностей и запасных частей к ним.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс подписал соглашение на сумму 1,1 миллиарда евро на закупку большего количества боеприпасов для своих членов. По его словам, наращивание производства боеприпасов является абсолютной необходимостью, чтобы страны-члены военного блока могли продолжать оказывать поддержку Украине.

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