Берлин пообещал поставить шесть Sea King Mk 41.

Германия впервые передаст Украине военные вертолеты Sea King Mk 41. Об этом пишет dpa со ссылкой на Министерство обороны ФРГ.

Глава Минобороны Борис Писториус пообещал передать Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King M k41, а также комплект принадлежностей и запасных частей к ним. Кроме того, Берлин обещает провести необходимое обучение.

"Sea King - это проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая немецкая поставка такого рода", - сказал Писториус.

Он отметил, что необходимо наращивать темпы производства вооружений, поскольку противовоздушная оборона является приоретом для защиты украинцев и инфраструктуры страні.

Помощь Украине от Германии: последние новости

По данным немецкого Министерства обороны, с начала полномасштабной войны Германия поставила Украине военную помощь на сумму около шести миллиардов евро.

Также в январе канцлер Олаф Шольц раскритиковал запланированные объемы поставок оружия Украине от партнеров по Евросоюзу - он сказал, что они "в любом случае слишком малы" и их необходимо увеличить.

Вас также могут заинтересовать новости: