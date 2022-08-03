Артиллерийские удары и ракетный террор русских войск против украинцев свидетельствует о том, что Россия сосредоточена на войне, а не на переговорах.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Россия сосредоточена на войне против Украины, а не на проведении переговоров.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"Нет ничего более циничного, чем разговоры сторонников Путина о том, что Россия готова к переговорам. Мы слышим и видим эту "готовность" ежедневно: артиллерийские удары, ракетный террор против гражданских, массовые зверские преступления. Россия остается сосредоточенной на войне, все остальное - это просто дымовая завеса", - заявил Кулеба.

Как сообщали СМИ, недавно бывший канцлер Германии Герхард Шредер, имеющий тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о свою поездку в Москву, где якобы узнал о том, что Россия готова к переговорам с Украиной.

В Офисе президента заявили, что высказывания о готовности РФ к переговорам могут быть расценены как приглашение к капитуляции.

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