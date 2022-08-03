Михаил Подоляк заявил, что переговоры могут быть только после прекращения огня и отвода войск из Украины.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин открыт к переговорам с Украиной. Такие высказывания могут быть расценены как приглашение к капитуляции.

Об этом советник главы Офис президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Одной рукой Россия повышает градус террора новыми варварскими преступлениями, другой - приглашает к капитуляции. Шредер - известный глашатай империи и голос при царском дворе. Если Москва хочет диалога - мяч на ее поле", - говорится в сообщении.

По его словам, переговоры могут быть только после прекращения огня и отвода войск из Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, 10 июля экс-канцлер Германии Шредер заявил, что не считает нужным отказываться от общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

26 июля Шредер отправился в Москву на встречу с Путиным.

3 августа седьмой канцлер Германии, бывший глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер, который находится в дружеских отношениях с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, озвучил Западу пожелания России относительно Украины. Шредер заявил, что "Кремль хочет найти решение путем переговоров" и это "хорошая новость".

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