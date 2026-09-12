Реактивные дроны вывели мобильные огневые группы из игры, – The Times

Скорость реактивных дронов не оставляет шансов на их перехват пулеметным огнем.

Россия резко увеличила количество атак на Украину с применением реактивных беспилотников. Такие дроны значительно быстрее, чем распространенные ранее аппараты с поршневыми двигателями, из-за чего у украинской ПВО остается гораздо меньше времени на их обнаружение и уничтожение. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на данные Воздушных сил Украины и британские разведывательные источники.

Издание отмечает, что в августе Россия совершила около 2800 атак реактивными дронами. Для сравнения: в июне таких атак было примерно 350. Таким образом, за два месяца их количество выросло более чем на 700%.

Пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что в конце августа интенсивность ударов была особенно высокой.

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"Только в последние дни августа за четыре дня было запущено около 800 дронов, преимущественно в направлении столицы. Враг запускает эти дроны в бой практически прямо с конвейера", – говорит Игнат.

Как отмечает The Sunday Times, Россия в настоящее время использует как минимум два основных типа реактивных ударных беспилотников. Один из них – "Герань", созданный на основе иранской конструкции Shahed. Если ранняя версия "Герань-2" с винтовым двигателем развивала скорость около 160 км в час, то новые модели "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5" получили реактивные двигатели, большую скорость и увеличенную боевую нагрузку.

Другой тип – "Бандероль", который Россия начала применять прошлым летом. Этот беспилотник может развивать скорость до 600 км/ч, иметь дальность полета до 500 км и нести 114-килограммовую осколочно-фугасную боевую часть.

В последние месяцы реактивные дроны атаковали коммерческие склады, жилые дома, пассажирские поезда и торговые центры. При этом Россия все чаще наносит удары днем, когда люди находятся на работе или занимаются повседневными делами.

Главная проблема для украинской ПВО заключается в скорости таких целей. Офицер запаса Воздушных сил Украины и руководитель компании в сфере противовоздушной обороны Анатолий Храпчинский пояснил, что фактически эти аппараты превращаются в дешёвую альтернативу крылатым ракетам.

По словам эксперта, если против старых Shahed мобильные огневые группы имеют около 60 секунд для реагирования, то реактивный дрон сокращает это время примерно до шести секунд, что фактически выводит мобильные группы из игры.

Украина вынуждена задействовать более дорогостоящие средства, в частности истребители F-16, Mirage и МиГ-29, а также наземные системы ПВО и ракеты-перехватчики. По словам Игната, старые Shahed удавалось сбивать с эффективностью до 95%, тогда как для новых реактивных дронов этот показатель составляет лишь около 60%.

Автор публикации подчеркивает, что решение проблемы необходимо найти как можно скорее, ведь зимой Россия обычно усиливает воздушные атаки.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, украинские ВМС совместно с ГУР провели успешную операцию в Черном море, уничтожив российский беспилотный катер. Для этого был задействован украинский морской дрон Sargan 3000 с боевой турелью, который открыл огонь после обнаружения цели. Это стало первым в истории морским боем между беспилотными катерами, завершившимся затоплением российского аппарата.

Также мы сообщали, что Россия переориентирует часть ремонтных подразделений артиллерии и бронетехники на работу с беспилотниками. Такие мастерские оснащены 3D-принтерами и работают в тесном контакте с операторами дронов, быстро изготавливая и адаптируя необходимые детали.

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