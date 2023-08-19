Защитники Украины за минувшие сутки превратили в металлолом почти полсотни единиц российской военной техники.

Украинские военные за прошедшие сутки, 18 августа, ликвидировали еще 500 российских захватчиков, которые вторглись на нашу землю. Также было уничтожено почти полсотни единиц различной вражеской техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов за время полномасштабного вторжения достигли отметки в 257010 человек.

За предыдущие сутки Силы обороны "приземлили" 6 российских беспилотников оперативно-тактического уровня, а в целом количество выведенных из строя БПЛА достигло 4282 единиц.

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Также защитники Украины за минувшие сутки превратили в металлолом:

8 вражеских танков (всего уничтожено 4340 единиц);

14 боевых бронированных машин (8424);

19 артиллерийских систем (5212);

7 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7665);

две единицы специальной техники (785).

В Генштабе отметили, что без изменений за сутки осталось количество уничтоженных вражеских средств противовоздушной обороны (486); реактивных систем залпового огня (714); самолетов (315) и вертолетов (316); кораблей и катеров (18); а также крылатых ракет (1406).

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 18 августа, Силы обороны Украины нанесли новые удары по российским оккупантам, поразив их пункты управления и военную технику. В частности, авиация нанесла 10 ударов по скоплениям россиян и техники, и один удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу. Ракетчики и артиллеристы также задали жару российским оккупантам.

В целом, по данным Генштаба, за минувшие сутки на фронте произошло 36 боевых столкновений. ВСУ продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время российский агрессор атаковал наши позиции сразу на нескольких направлениях.

Также стало известно, что российские оккупанты потеряли на Таврическом направлении убитыми, ранеными и пленными 234 военных, а также 20 единиц военной техники.

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