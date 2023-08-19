Также уничтожено 20 единиц военной техники противника.

За последние сутки российские оккупанты потеряли на Таврическом направлении 234 военных и 20 единиц военной техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1402 огневые задачи. За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 234 человека (погибшие - 64, раненые - 168, пленные - 7)", - сообщил он.

Также уничтожено 20 единиц военной техники противника.

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"В частности, 1 ударный вертолет Ка-52, 1 танк, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 БпЛА, 6 единиц автомобильной и 5 специальной техники. Также было уничтожено 3 склада боеприпасов", - добавил Тарнавский.

Война в Украине-потери оккупантов

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 460 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения уничтожено уже 256 510 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.

Потери российских военных, по словам официальных лиц США, приближаются к 300 тысячам (около 120 тысяч погибших и 170-180 тысяч раненых).

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