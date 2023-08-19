В течение суток на фронте зафиксировано 36 боевых столкновений.

За прошедшие сутки на фронте состоялось 36 боевых столкновений. Как сообщил Генштаб ВСУ, Силы обороны продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на уже достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

В то же время российский агрессор атаковал украинские позиции сразу на нескольких направлениях. В частности, на Купянском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе Синьковки Харьковской области.

На Бахмутском направлении наступательные действия агрессора были сосредоточены в районах к востоку от Белой Горы и Торецка Донецкой области. Также россияне не оставляют попыток захватить Авдеевку, для чего они атаковали вблизи города и в районе села Новокалинова. Аналогично враг пытается захватить Марьинку и Красногоровку.

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Кроме того враг ведет непрерывные обстрелы населенных пунктов вдоль всей линии фронта – от Черниговской области до Херсона.

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По мнению американских аналитиков, освобождение Мелитополя не является единственным способом перерезания "сухопутного коридора" в Крым. Институт изучения войны считает, что ВСУ имеют много вариантов прерывания критически важных российских логистических путей вдоль побережья Азовского моря.

Глава американского Генштаба Марк Милли заявил, что Украина имеет все шансы одержать победу в войне, но стоит точно понимать, что является победой. По мнению американского командующего, это прежде всего сохранение украинского суверенитета и независимости.

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