ВСУ поразили, в том числе две станции радиоэлектронной борьбы противника.

Силы обороны Украины нанесли новые удары по российским оккупантам, поразив их пункты управления и военную технику.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, сегодня ночью, 19 августа, Россия нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив иранские ударные дроны "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки пока еще уточняется.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли три ракетных и 41 авиационный удар, совершили 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате этих террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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В то же время авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков и один удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и две станции радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 36 боевых столкновений. Силы обороны продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время российский агрессор атаковал украинские позиции сразу на нескольких направлениях.

Напомним, по состоянию на вчерашнее утро 18 августа, было ликвидировано уже 256 тыс. 510 оккупантов. Из них около 460 - в течение предыдущих суток.

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