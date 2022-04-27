Общая сумма прямых задокументированных убытков инфраструктуры, на основе публичных источников, достигла почти 88 миллиардов долларов.

Общие потери экономики Украины из-за войны, учитывая как прямые, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку т. д), составляют около 600 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта "Россия заплатит" командой Киевской школы экономики (КШЕ) при поддержке Офиса президента Украины, Министерства экономики, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.

"По состоянию на 26 апреля общая сумма прямых задокументированных убытков инфраструктуры, только на основе публичных источников, достигла почти 88 млрд долл., или 2,6 трлн грн. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли на 3,1 млрд долл.",- говорится в сообщении.

В целом, за 62 дня войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 23 тыс. км дорог, 32 тыс. квадратных метров жилого фонда. По сравнению с последней неделей возросло количество поврежденных или разрушенных объектов и теперь она составляет по меньшей мере 535 детских садов, 866 учреждений среднего, высшего и высшего образования, 231 медучреждений, 173 завода и предприятия. В перечне повреждений и разрушений из-за войны по меньшей мере 75 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 11 аэропортов и 2 порта. Также по состоянию на 26 апреля повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 95 религиозных и 130 других культурных сооружений.

Среди областей, где больше всего повреждено и разрушено учебных заведений: Донецкая, Луганская и Харьковская области. В результате войны в Донецкой области разрушено и повреждено более 30% учебных заведений, в Луганской — более 23%, в Харьковской — почти 19%. В столице таких более 5%.

Наибольшие потери в общей сумме прямых задокументированных убытков инфраструктуры составляют расходы жилищного фонда и активов предприятий. Так, 40% от общего количества поврежденных, разрушенных или захваченных жилых домов и предприятий приходится на Донецкую область, 23% сконцентрированы в Харьковской области, 12% — в Черниговской области и 8% — в Киевской.

Как сообщал УНИАН, ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко отметил, что убыток Украины от российской агрессии за два месяца войны составили уже около 1 трлн долларов.

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