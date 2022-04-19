Лидером оказалась Эстония.

Аналитики определили соотношение валового внутреннего продукта (ВВП) разных стран и размера помощи Украине для борьбы против российской агрессии. Благодаря этому стало известно, какие государства сильнее всего финансово и материально поддержали нашу державу.

Исследование провели ученые из Кильского института мировой экономики.

Согласно полученным данным, лидером рейтинга оказалась Эстония. Общая помощь, куда входят вооружение, финансы и гуманитарные грузы, составила почти 0,8 % от общего ВВП страны. На втором месте идет Польша с показателем около 0,2 %, а замыкает первую тройку Литва с результатом более 0,05 %.

От "бронзовой" позиции немного отстала Словакия, которая передала Украине системы противовоздушной обороны С-300 и рассматривает возможность продажи артиллерийских установок "Zuzana". А на пятой позиции идет Швеция с показателем 0,05% или чуть меньше.

Соединенные Штаты Америки заняли только шестое место. Однако здесь важно учитывать особенности исследования. По фактическим показателям США были бы среди лидеров. Сейчас Штаты продолжают поставки вооружения из нового пакета помощи на $800 миллионов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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