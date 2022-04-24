Олег Устенко акцентировал, что именно на эту цифру надо ориентироваться и вся сумма должна быть компенсирована РФ после нашей победы.

Убытки Украины от российской агрессии за два месяца войны составили уже около 1 трлн долларов.

Об этом он сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Когда была первая неделя войны, то наши убытки (от агрессии России - УНИАН) были где-то на уровне 100 млрд долларов... Это то, что было уничтожено российскими оккупантами в наших активах. Понятно, что эта цифра увеличивалась каждый день буквально, каждый день агрессор уничтожал нашу инфраструктуру, уничтожал дома наших граждан, уничтожал все, что только можно было уничтожить своими и авиационными ударами, и просто сбросом бомб и всем тем, что они делали. И сейчас я все же ориентировался бы на сумму примерно 650 млрд долларов - это то, что уничтожено в наших активах. Плюс дополнительные убытки, которые мы получили в результате того, что снижается наш ВВП, вследствие того, что происходят негативные еще финансово-экономические процессы для нашего бизнеса, я считал бы, что сейчас это где-то около 1 трлн долларов. И именно на эту цифру надо ориентироваться, именно такая цифра должна быть компенсирована Российской Федерацией сразу после нашей победы", - сказал Устенко.

Он отметил, что в России есть полное понимание того, что все потери Украине им придется компенсировать, и именно поэтому ближайшее окружение Путина пыталось быстро скрыть свои личные состояния, но в современном мире это невозможно.

По его словам, те миллиардные состояния, которые были скрыты, это лишь "айсберг", и уже работают несколько рабочих групп, которые занимаются поиском российских активов.

Устенко отметил, что, по разным оценкам, их сумма составляет более 1,5 трлн долларов.

Он подчеркнул, что процесс получения компенсаций от России на восстановление Украины будет недолгим.

"Всякие заявления, которые сейчас кое-где звучат по поводу того, что это долгий юридический процесс, надо сделать все законно. Задайте вопрос всем тем, кто об этом говорит: а было законно, а была правильной агрессия Российской Федерации против Украины? И если вы на этот вопрос отвечаете "Нет!", то соответственно все, что касается законности использования их активов для нас, тогда ответ будет "да!". Мы имеем полное право, и ни один суд не будет принимать решение, я имею в виду мировой суд не будет принимать решение против нашего иска. Эти средства принадлежат гражданам Украины! Мы имеем полное право их использовать и мы их используем!... Мы можем брать, скажем, условные кредитные ресурсы именно под эти средства от тех стран, где находятся эти ресурсы, а они расположены по всему миру, в первую очередь, цивилизованному миру", - подчеркнул Устенко.

Как сообщал УНИАН, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко уверен, что Украина получит нужное финансирование в $7 млрд ежемесячно на покрытие первоочередных расходов государственного бюджета.