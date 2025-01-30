По словам специалиста, оккупанты создали мощную систему защиты моста как в воздухе, так и на воде, и под водой.

Вокруг незаконно построенного РФ Крымского моста оккупанты значительно усилили контрдиверсионный режим и ПВО. Об этом в эфире Украинского Радио рассказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

В частности, на днях появилась информация, что без тщательной проверки ни один гражданский не может попасть на мост.

"Буквально на днях появилось сообщение о том, что ни одна живая душа через Керченский мост не проедет без соответствующей верификации. Оккупационные власти требуют наличия паспортов, по которым можно идентифицировать то или иное лицо. Всех остальных, которые не имеют таких документов отправляют в тамошние тюрьмы для установления личности", - сказал эксперт.

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Он отметил, что, кроме этого, для обороны моста противник привлек две бригады ПВО, создал мощную систему защиты как в воздухе, так и на воде и под водой. Россия тратит значительные ресурсы на содержание этой стратегической переправы, что свидетельствует о ее важности для военной логистики врага.

Специалист добавил, что заводы вблизи Нижнего Новгорода и Рязани входят в число крупнейших производителей горюче-смазочных материалов в РФ. Один из них уже разрушен и выведен из строя, еще один получил повреждения, и сейчас там ведутся ремонтные работы. По словам Селезнева, поскольку топливо является "кровью" армии, удары по НПЗ заставляют россиян пересматривать логистические маршруты поставок топлива для военных нужд.

"Нет горючего - транспорт останавливается. Сейчас российские логисты работают над тем, чтобы перераспределять потоки нефтепродуктов, чтобы в первую очередь ориентироваться на обеспечение потребностей российской армии", - сказал он.

Украинские атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру имеют стратегическое значение, поскольку постепенно ослабляют наступательный потенциал врага. В то же время, по словам эксперта, пока рано говорить о полном дефиците горючего в армии РФ. Бюджет РФ на 2025 год составлен таким образом, чтобы в первую очередь финансировать военных.

"Враг еще имеет ресурсы, чтобы продолжать боевые действия", - подчеркнул Селезнев.

Как писал УНИАН, так называемый Керченский (Крымский) мост вскоре могут уничтожить. При этом, как считает майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман, для этого не подходят дроны, которыми Силы обороны атакуют военные объекты, которые расположены в России. Он пояснил, что путепровод, охрана которого постоянно усиливается врагом, может быть разрушен ракетами, которые есть в арсенале ВСУ.

Вместе с тем, Гетьман не исключает, что заявления об уничтожении моста со стороны Сил обороны были определенным отвлечением внимания оккупантов для того, чтобы они сосредоточили большое количество ПВО именно вокруг Крымского моста, а ВСУ в это время успешно могли атаковать другие объекты.

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