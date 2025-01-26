По мнению эксперта, оккупанты пытаются сделать невозможным бегство своих военных с полуострова.

Незаконно построенный РФ так называемый Керченский мост вскоре будет уничтожен. Для этого не подходят дроны, которыми Силы обороны атакуют военные объекты, расположенные в России.

Об этом заявил майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман в эфире телемарафона.

Он пояснил, что путепровод, охрана которого постоянно усиливается врагом, может быть разрушен ракетами, которые есть в арсенале ВСУ. Гетьман не исключает, что заявления об уничтожении моста со стороны Сил обороны были определенным отвлечением внимания оккупантов для того, чтобы они сосредоточили большое количество ПВО именно вокруг Крымского моста, а ВСУ в это время успешно могли атаковать другие объекты.

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"Чем его можно взорвать? Дронами, такими как мы атакуем российские нефтеперерабатывающие заводы, его точно не взорвешь. Вполне возможно, что можно это сделать беспилотниками, которые атакуют надводные цели, но скорее всего, это должны быть ракеты "земля-земля" или "воздух-земля". Они у нас есть... Какие именно будут использованы, трудно сказать...", - сказал эксперт.

По его мнению, вскоре мост, который является для россиян очень важным логистическим путем, все же будет разрушен. По словам специалиста, событие станет своеобразным психологическим аспектом - кремлевским пропагандистам будет трудно объяснить, чего рухнул этот путепровод.

Также он объяснил, почему оккупанты ввели тотальный паспортный контроль на въезде на мост.

"Во-первых, боятся, что кто-то снова привезет взрывчатку. Во-вторых, думаю, что таким образом они пытаются избежать возможного бегства людей. Потому что все понимают, что с Крымом будет что-то похожее, как происходит на определенных территориях РФ, а он тоже в зоне достижения наших беспилотников", - сказал Гетьман.

Он пояснил, что с начала оккупации Крыма на полуостров завезено десятки тысяч россиян для "освоения территории". Однако сейчас так называемым российским переселенцам не очень нравится, что там происходит, в частности, атаки по военным целям.

"Хотя они кричали: "Хоть камни с неба", ну, да будут не камни, а что-то другое с неба, но обязательно будет. Поэтому я думаю, что этот паспортный контроль, связанный с тем, чтобы разобраться с тем, сколько там людей и как-то не дать возможности, по крайней мере военным, бежать из Крыма, потому что они чувствуют, что вскоре будет не очень хорошо...", - констатировал Гетьман.

РФ рассматривает Крым только как военную базу

Напомним, что ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что россиянам безразлично, какая экология в оккупированном Крыму, потому что они рассматривают украинский полуостров как военную базу. По его словам, Россия использует море для транспортировки нефтепродуктов, для чего применяют старые танкеры речного класса, два из которых потерпели крушение в декабре 2024 года.

В результате, как добавил Плетенчук, произошла экологическая катастрофа, которая достигла побережья временно оккупированного Крыма. Экологическая ситуация критическая, а Крым для оккупантов - военная база, в первую очередь, а остальное - не имеет значения. Мазут в море никак не мешает боевым единицам, не мешает стрелять с применением оперативно-тактических комплексов и взлетать самолетами.

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