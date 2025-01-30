Основной удар российские захватчики реализуют с Покровского и Лиманского направлений, чтобы в итоге сомкнуть две наступательные армии.

Российские захватчики максимально сосредотачивают силы и наступают с разных направлений, чтобы в итоге оккупировать всю Донецкую область путем соединения наступательных войск в районе Покровска, Краматорска, Славянска, Константиновки и Дружковки.

Об этом председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал в эфире телеканала "Суспільне".

В частности, у него спросили, каких целей российские захватчики стремятся достичь на Покровском и Лиманском направлениях.

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"Цели очень четкие, их недавно в интервью очертил [кремлевский диктатор] Путин. Очень прозрачно намекнул, что если сумеет оккупировать Донецкую область - по сути, он будет считать это базовой целью достижения своего "сво" (так Путин называет захватническую войну против Украины - УНИАН)", - сказал Тимочко.

Председатель Совета резервистов отметил, что лидер Кремля прибегнул к манипуляции, когда говорил, что если бы России отдали Донецкую и Луганскую области, то вторжения не было бы.

"Но манипуляция, которая, собственно, сосредоточена не в отношении украинцев, потому что мы прекрасно все понимаем и осознаем, что Путин имел целью завоевать всю Украину, и не просто завоевать Украину, а восстановить советский союз... Тогда как, собственно, для российского потребителя он определяет такие малые цели, которые он считает возможными, чтобы ему воплотить", - добавил Тимочко.

В этой связи, как отмечает председатель Совета резервистов, атаки российских захватчиков с Покровского и Лиманского направлений свидетельствуют о плане Путина полностью оккупировать Донецкую область, поскольку захватчики наступают с юго-востока и северо-востока. Россияне пытаются сомкнуть свои наступательные войска в районе Покровска, Краматорска, Славянска, Константиновки и Дружковки.

"Вот собственно, эти задачи, которые стоят перед российскими войсками, они и пытаются воплотить, максимально сосредотачивая свои силы, средства и максимально адаптируя свою военную тактику - тактику навального продвижения пехотой при поддержке, насколько им это удается, артиллерии и авиации", - подчеркнул Тимочко.

Таким образом, как он пояснил, это направление является самым горячим.

Другие новости о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 января, стало известно, что российские оккупантыпродвинулись к южной стороне Покровска Донецкой области и проводят атаки на позиции Сил обороны.

Также, сегодня, российские оккупанты днем обстреляли Краматорск. Количество раненых в Краматорске возросло до 13 человек.

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