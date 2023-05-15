Александр Лукашенко подтвердил информацию о четырех сбитых военных самолетах в Брянской области РФ 13 мая.
"Трое суток после событий рядом с нами - я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены реагировать. С тех пор мы находимся в повышенной готовности, наши войска", - заявил он, передает беларуское государственное агентство "Белта".
Стоит отметить, что официально российские власти подтвердили крушение только одного вертолета. При этом российские федеральные телеканалы и вовсе полностью проигнорировали крушения воздушных судов, не прокомментировало до сих пор инцидент и Минобороны РФ.
Самолетопад в России 13 мая - что сообщалось
Как писал УНИАН, 13 мая в Брянской области упали два вертолета Ми-8 и два истребителя Су-34 и Су-35.
Военно-политический эксперт Александр Коваленко акцентировал, что потеря Су-34 и Су-35 самая трудновосполнимая для воздушного флота России.
А российский террорист Игорь Стрелков Гиркин вдруг даже похвалил украинскую ПВО.
По мнению полковника СБУ, народного депутата Романа Костенко, россияне сами сбили все четыре самолета в Брянской области 13 мая.